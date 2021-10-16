السبت 16-10-2021
الوكيل الاخباري

الاردن يدين مقتل عضو البرلمان البريطاني أميس

مشاجرة تعقب وفاة شخص دهساً بعمان

الخرابشة يؤكد أهمية التوسع في استكشاف النفط والغاز في مختلف انحاء المملكة

الارصاد الجوية تحذر من طقس الاحد

السلطات الروسية تعلن عن مستوى المناعة الجماعية وعدد الذين تقلوا لقاح كورونا

كتلتان تتنافسان بانتخابات جمعية المحاسبين القانونيين

التربية لـ الوكيل: صرف مستحقات الفاقد التعليمي غدا

نشطاء يناشدون ' اطفال الجبة في خطر '

تفاصيل مؤثرة حول اللحظات الأخيرة من حياة شقيق محمد نوح القضاة

لقاء مرتقب للخصاونة للاعلان عن اجراءات حكومية

السبت، 16-10-2021 03:29 م

وسائل إعلام مصرية تنشر فيديو للحظة استدراج مسنة في الشارع وقتلها

61681c054c59b716a420e271


الوكيل الاخباري - نشرت وسائل الإعلام المصرية مشهد مخيف يعيد الجرائم التي ارتكبتها ريا وسكينة منذ عدة سنوات، وتكرر القصة مجددا في شارع الجبل بمركز طامية بمحافظة الفيوم.

اضافة اعلان

 

وبعد تفريغ كاميرات المراقبة، وبعد تكثيف أمني شديد من قِبل مركز شرطة طامية، بعد العثور على جثة مُسنة مُلقاة بشوال داخل صندوق قمامة بموقف طامية – الفيوم، بجوار أرض المحلج، كشف الفيديو لحظة استدراج سيدة لمُسنة إلى منزلها، حيث أظهر الفيديو السيدة وهي تُنادي على المجني عليها لتصطحبها إلى منزلها المُجاور لها، ودخلت الضحية إلى المنزل، لا تعلم الشر الذي كان يُدبر لها من جيرانها.

 



وبعد دقائق خرجت سيدة أخرى من المنزل، ترتدي عباءة فاتحة اللون فوقها أخرى سوداء، وتتلفت حولها وخلفها كثيرًا، وكأنها بالفعل خرجت لتُخطط لشيء ما، أو ربما تستكمل خطتهما، بعد ثوانِ عادت السيدة وخرجت من التوك التوك، ودخلت إلى المنزل في انتظارها السائق أمام المنزل، ثم خرجت برفقة السيدة الأولى التي اصطحبت المُسنة حاملين شوالًا، وحملته السيدة الثانية إلى المقعد الخلفي بالتوك توك وجلست بجواره، وعلى ذلك سار التوك التوك بالسيدة بجوارها الشوال، إلى أنِّ عَثر الأهالي على شوال داخل صندوق قمامة به جُثة مُسنة، وبالفحص تبين أنِّها السيدة المختفية، وتُدعى خضيرة، 86 عامًا.


وقام الأهالي بإبلاغ الجهات المعنية وشرطة النجدة في مصر بذلك، وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم إخطارًا من مأمور مركز شرطة طامية، يفيد بورود إشارة من شرطة النجدة، وانتقلت على ذلك الجهات الأمنية إلى الواقعة برفقة سيارة الإسعاف، وجرى نقل الجُثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي، لمعرفة ملابسات الواقعة وانتداب الطب الشرعي، لمعرفة سبب الوفاة، حُرر محضر بالواقعة، وفرضت القوات الأمنية كردونًا أمنيِّا بنطاق مركز طامية.


وبتفريغ كاميرات المراقبة، وبالتكثيف الأمني من قِبل مركز شرطة طامية، كشفت الأجهزة الأمنية لُغز العثور على جُثة مُسنة، وتبين أنِّ سيدة جيرانها، قامت باستدراج المُسنة إلى منزلهم، وبعد تخديرها، قامت هي وابنتها بقتلها بُحجة سرقة أموالها وقيراطها الذهبي، لمرورهما بضائقة مالية، وبالاتفاق من سائق توك توك، اتفقوا على إلقاء جُثتها في شوال داخل صندوق قمامة، وجرى القبض على المُتهمين، واعترفوا بارتكابهم للواقعة.

 

 


المصدر : روسيا اليوم 

 

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
انطاليا

إصابة 7 سياح جراء انقلاب حافلة في أنطاليا التركية

جثه

العثور على جثة في منزل غرب إربد

مصر شرطة

حادثة مأساوية في مصر..أب يفارق الحياة فور رؤيته جثة ابنه المنتحر

7a2217c2-e335-4b63-9b2d-e617425fb3cb

بعد أن انتهت جدته من الصلاة قتلها ليسرقها في سوريا

20July2021prison

مصرع سفاح قتل 10 أطفال وشرب دمائهم في كينيا

alalam_636318477593913738_25f_4x3

ألماني يقود سيارته لمسافة كيلو مترين فاقدا للوعي ثم يموت

أخبار متعلقة
جثه

العثور على جثة في منزل غرب إربد

مصر شرطة

حادثة مأساوية في مصر..أب يفارق الحياة فور رؤيته جثة ابنه المنتحر

istockphoto-1147779582-612x612

مصر.. الكشف عن لغز مقتل عروس ليلة الزفاف.. الجاني هو العريس - صور

dead-man

في حادثة غريبة .. العثور على جثة معلمة تحت كومة أوراق في لندن

thumbs_b_c_8f66679953ba48bafeeaabb276794c50

جريمة ما قبل ليلة الزفاف.. مصرية طعنت حتى الموت

57770

جريمة مروعة بمصر: يهشم رأس زوجته ويحرق المنزل لإخفاء فعلته