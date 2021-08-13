وفاة أب وابنه بحادث سير في عجلون

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، وفاة شخصين (والد وابنه) وأصيب 4 آخرون بحادث تصادم مروع وقع بين مركبتين في منطقة أم جلود في عنجرة بمحافظة عجلون .

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ولفت المصدر ، أنه تم نقل الوفاتين والمصابين إلى مستشفى الإيمان الحكومي بواسطة كوادر دفاع مدني عجلون.



وقالت مصادر طبية في مستشفى الإيمان الحكومي أن الابن يبلغ من العمر حوالي 15 عاما وصل إلى المستشفى متوفيا، في حين توفي والده بعد وصوله إلى المستشفى بحوالي ساعة متأثرا بإصابته البالغة.

وأشارت إلى وقوع 4 إصابات أخرى نتيجة الحادث وهم يعانون من رضوض وكسور مختلفة وحالتهم العامة متوسطة، وتم تقديم العناية والإسعاف اللازم لهم.

