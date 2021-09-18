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السبت، 18-09-2021 09:09 ص

وفاة أب و3 من أبنائه داخل حوض مصنع مخلل في مصر

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الوكيل الإخباري - توفى صاحب مصنع مخللات وثلاثة من أبنائه، "الجمعة"، داخل أحد أحواض التخزين بالمصنع في المنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل بمركز بنى سويف المصرية، فيما اختلفت الروايات حول سبب الوفاة ما بين الاختناق والصعق الكهربائي بحسب صحيفة الوطن المصرية.

وبحسب التحريات والمعاينة الأولية لحادث وفاة صاحب المصنع وأبنائه الثلاثة، أنهم تعرضوا لماس كهربائي من موتور «طرمبة»، أثناء تنظيفهم لحوض تخزين المخلل الذي يحتوي على مياه داخل المصنع، بينما قالت رواية أخرى، أنه أثناء قيام الضحايا بتنظيف أحد الأحواض بالمصنع، تعرضوا للاختناق، نتيجة عدم وجود أكسجين كاف في قاع الحوض.

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وكان مساعد وزير الداخلية مصري ، مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بمديرية الأمن، يفيد بمصرع أب وثلاثة من أبنائه داخل مصنع لتصنيع المخلل بالمنطقة الصناعية ببياض العرب بشرق النيل، حيث وجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بأربع سيارات إسعاف، إلى محل الواقعة لنقل الجثامين الأربعة إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف النيابة العامة والشرطة.


وتبين من التحريات الأولية للواقعة أنه أثناء قيام الأب أحمد سيد طايع، 50 سنة، وأبنائه الثلاثة بلال 19 عاماً، وعبدالله 18 عاماً، وأدهم 14 عاما، بتنظيف حوض المخلل داخل إحدى المصانع، تعرضوا لصعق كهربائي من موتور، ولقوا مصرعهم في الحال.


وأمر محافظ بني سويف،رئيس المدينة بمتابعة إجراءات تسليم جثث المتوفين لذويهم، مع المتابعة مع الأجهزة المعنية من الشرطة والنيابة العامة لما ستسفر عنه التحقيقات. 

 

المصدر - البيان 

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