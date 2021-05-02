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الأحد، 02-05-2021 09:33 ص

وفاة أمريكية في هجوم دب أسود

دب


الوكيل الإخباري - قالت السلطات في ولاية كولورادو الأمريكية إن امرأة (39 عاما) توفيت إثر هجوم دب أسود على ما يبدو وذلك في رابع حادث فتاك من نوعه في الولاية منذ شروعها في التسجيل عام 1960.

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وذكرت هيئة المتنزهات والحياة البرية في كولورادو في بيان إن صديق الضحية عثر على جثتها مساء الجمعة قرب بلدة دورانجو على بعد 563 كيلومترا من مدينة دنفر.


وقال الرجل للشرطة إنه عاد للمنزل مساء واكتشف غيابها ووجد كلبيهما في الخارج. وفتش الرجل بعد ذلك منطقة تتردد عليها مع الكلبين وأخطر الشرطة فور عثوره على جثتها.


وقال مسؤولون بالهيئة إن السلطات عثرت على أثار فراء دب على جثمان المرأة.


وحدد موظفو الحياة البرية دبة تبلغ من العمر عشرة أعوام ودبين صغيرين آخرين، بالاستعانة بكلاب بوليسية، وقتلوها "بدافع المزيد من الحذر".


وقال المتحدث باسم الهيئة إن كولورادو موطن ما يقدر بنحو 19 ألف دب أسود.

 

البيان


 




 

 


 

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