وفاة إثر حريق محال تجارية في الزرقاء - صور

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني لـ " الوكيل الإخباري" على وقوع حريق في إحدى المحال التجارية في محافظة الزرقاء .

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و قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي أن فرق الإطفاء في مديرية دفاع مدني الزرقاء و بإسناد من مديريات الدفاع المدني وسط وشرق عمان والمفرق وشرطة الزرقاء تعاملت فجر اليوم مع حريق شب داخل أحد معارض السجاد والموكيت يتكون من ثلاثة طوابق تقدر مساحته ب(١٠٠٠)م٢ في محافظة الزرقاء مقابل نادي الضباط نتج عنه وفاة شخص من جنسية عربية إثر تعرضه لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم حيث عملت فرق الإسعاف على إخلائه الى مستشفى الزرقاء الحكومي ، بينما عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع انتشاره الى الأماكن المجاورة والذي نتج عنه تصاعد كثيف للدخان نظرًا لطبيعة المواد المشتعلة



وشارك في عمليات إخماد الحريق العشرات من آليات الدفاع المدني المتخصصة و عدد كبير من الكوادر البشرية، وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.









