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الخميس، 14-10-2021 10:56 ص

وفاة التلميذ المصري ضحية المقعد الاول بعد 4 ايام في الغيبوبة

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الوكيل الإخباري - توفي اليوم الخميس تلميذ مصري بالصف الثاني الإعدادي في محافظة كفر الشيخ بعدما قضى أربعة أيام في غيبوبة بأحد المستشفيات جراء اعتداء عدد من زملائه عليه نتيجة خلاف حول أحقية كل منهم في الجلوس بالمقعد الأمامي في الصف.

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وأكد المهندس محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، أن هناك متابعات جارية بشأن التحقيقات في واقعة تلميذ مدرسة "زراعة ميت علوان".

وكان وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، توجه إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لزيارة التلميذ والتقى بوالدته وعددا من أقاربه، واستمع لهم.

وكان مستشفى كفر الشيخ العام قد استقبل، الطالب محمد حلمي شحاته، الطالب بمدرسة زراعة ميت علوان الإعدادية مصاباً بحالة إغماء وفاقداً للوعي، ويأتي ذلك عقب تعدي 3 طلاب آخرين عليه في مشاجرة لأسبقية اللحاق بالمقعد الأول.

المصدر - البيان 

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