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الأربعاء، 01-12-2021 01:48 م

وفاة امرأة أثناء عملية تجميل في السعودية

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الوكيل الإخباري - توفيت امرأة أثناء عملية تجميلية في أحد مراكز التجميل في مدينة الرياض بالسعودية. 

وكشف مدير عام الالتزام بوزارة الصحة، عبدالمحسن العتيبي، تفاصيل الوفاة، مؤكدا بأنها نتيجة للإهمال وعدم الالتزام بالمعايير الصحية من قبل المركز في السعودية .

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وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «ياهلا» على قناة «روتانا خليجية»، إن وفاة المريضة ناتجة عن خطأ طبي لعدم الالتزام بالمعايير الصحية؛ حيث تم إجراء العملية دون إشراف استشاري مختص، مشيرًا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات وإغلاق المركز تحفظيًا إلى أن يتم البت في القضايا المقامة ضده في السعودية.


وأضاف أن الإغلاق التحفظي هو أداة نظامية للإغلاق السريع حتى يصدر القرار النهائي ويكون العقوبة فيه قد تكون استمرار الإغلاق وشطب الترخيص.


وذكر مدير عام الإلتزام بوزارة الصحة، أن المسؤولين ينطبق عليهم  قانون مزاولة المهنة ويحالون إلى الجهة المختصة وهى الهيئة الشرعية وينطبق عليهم العقوبات، لافتًا إلى الهيئة الشرعية لها الحق في أن تحكم في الحق الخاص والأمر قد يصل إلى دية لذوي المستوفي والحق العام قد يصل لشطب ترخيص الممارسين والسجن في السعودية.


وأغلقت وزارة الصحة يوم الثلاثاء أحد المراكز الطبية الخاصة لجراحة التجميل بمدينة الرياض، إغلاقًا تحفظيًّا، وقررت إحالة كامل ملف المركز الخاص إلى جهة الاختصاص بالهيئة الصحية الشرعية، لإصدار الحكم المناسب وفق نظام المؤسسات الصحية الخاصة، ونظام مزاولة المهن الصحية.

 

 

المصدر- البيان 

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