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الأحد، 10-04-2022 09:27 ص

وفاة امرأة بحريق منزل في بريطانيا

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الوكيل الإخباري - توفيت امرأة في أعقاب حريق منزل شمالي العاصمة البريطانية لندن، أمس.

وذكرت وكالة أنباء "بي إيه ميديا" البريطانية أنه تم استدعاء رجال الإطفاء إلى موقع الحريق الذي اندلع في منزل في هيلسايد جاردنز في إدجوير صباح أمس.

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ووجد رجال الإطفاء المرأة ممددة على أرضية الطابق الأرضي من المبنى، ومع ذلك تم إعلان وفاتها في موقع الحادث.


وشارك في إطفاء الحريق 20 من رجال الإطفاء وثلاث سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق بعد أقل من ساعة.


وتجري شرطة العاصمة وفرقة إطفاء لندن تحقيقاً للوقوف على سبب الحريق.

 

البيان 

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