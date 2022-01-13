الخميس 13-01-2022
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الخميس، 13-01-2022 08:36 ص

وفاة بتدهور مركبة على طريق الـ 100

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الوكيل الإخباري - توفي سائق مركبة اثر حادث تدهور وقع، مساء أمس الأربعاء، على نهاية طريق الـ 100، في العاصمة عمّان.

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وقال الملازم عبد الله مهيدات من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الخميس، إنه تم التعامل تدهور مركبة على طريق الأزرق، ونتج عن الحادث 3 إصابات متوسطة.


وأضاف، انه تم مع ساعات الصباح توزيع أكثر من 70 دورية على مداخل ومخارج عمّان.


وبين مهيدات أن كل الطرق الخارجية سالكة دون وجود عوائق، داعياً السائقين إلى اتباع التعليمات المرورية لتلافي وقوع أي حوادث. 

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