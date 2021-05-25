الثلاثاء 25-05-2021
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الثلاثاء، 25-05-2021 03:21 م

وفاة تاجر أردني في حادثة مفجعة بكوريا الجنوبية

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الوكيل الاخباري - أفادت وسائل إعلام كورية جنوبية بوفاة تاجر أردني في الأربعينات من العمر جراء حريق اندلع في شقة صغيرة في مدينة إنتشون غرب العاصمة سيئول.
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وقالت سلطات مكافحة الحرائق في مدينة إنتشون، اليوم الثلاثاء، إن الحريق اندلع في شقة صغيرة من غرفة واحدة تقع في الطابق شبه تحت الأرض في المبنى المكون من طابقين في مدينة إنتشون.

ونقل المواطن البالغ 44 عاما من العمر الذي كان يعيش وحده في الشقة، بسيارة الإسعاف إلى مستشفى قريب، لكنه توفى.
 
وكان المواطن يعيش في كوريا الجنوبية لمدة أقل من سنة منذ وصوله، ويعمل تاجرا في مجمع السيارات المستعملة.

فيما تواصل موقع الوكيل الاخباري مع وزارة الخارجية للحصول على تفاصيل حول الحادثة وسنوافيكم فيها حال الحصول عليها .

 




 

 


 

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