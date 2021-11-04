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الخميس، 04-11-2021 07:14 ص

وفاة ثلاث نساء بإطلاق نار في الولايات المتحدة

شرطة أمريكا


الوكيل الإخباري - لقيت ثلاث نساء مصرعهن وأصيبت أخريان بجراح جراء حادث إطلاق نار في شرق الولايات المتحدة مساء أمس الأربعاء.

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وأفادت الشرطة في مدينة نورفولك بولاية فيرجينيا بأن ثلاث نساء قتلن في الموقع ونقلت اثنتان إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إطلاق نار جراء ما وصفته الشرطة بأنه خلاف عائلي محتمل.


ونقلت وسائل إعلام عن رئيس الشرطة لاري بون أن رجلا أطلق النار على امرأة في أحد المجمعات السكنية بالمدينة وانصرف من الموقع، لكنه رجع عندما هرعت أربع نساء أخريات لنجدتها، فأطلق النار عليهن أيضا.


وأضاف رئيس الشرطة أنه تم القبض على المشتبه بإطلاقه النار في وقت لاحق من نفس اليوم.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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