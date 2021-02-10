وفاة حدث في مشاجرة بعمان

الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأحداث في منطقة جبل الزهور، شرق العاصمة عمان.

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وبين المصدر ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه قد نتج عن المشاجرة طعن حدث أُسعف إلى احد المستشفيات، وما أن لبث فارق الحياة ، وبين أنه تم إلقاء القبض على ثمانية احداث اشتركوا بالمشاجرة من ضمنهم الحدث الذي قام بطعن الحدث المتوفي.

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