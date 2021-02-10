الأربعاء 10-02-2021
الوكيل الاخباري
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الأربعاء، 10-02-2021 12:00 م

إلقاء القبض على 8 أحداث

وفاة حدث في مشاجرة بعمان

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أرشيفية


الوكيل الإخباري - أكد مصدر أمني ، أن مشاجرة وقعت بين مجموعة من الأحداث في منطقة جبل الزهور، شرق العاصمة عمان.

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وبين المصدر ، الأربعاء ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أنه قد نتج عن المشاجرة طعن حدث أُسعف إلى احد المستشفيات، وما أن لبث فارق الحياة ، وبين أنه تم إلقاء القبض على ثمانية احداث اشتركوا بالمشاجرة من ضمنهم الحدث الذي قام بطعن الحدث المتوفي.

 

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