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السبت، 13-11-2021 10:05 ص

وفاة رجل الأعمال جلين دي فريس عقب شهر من سفره الى الفضاء

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الوكيل الإخباري - وكان دي فريس قد انطلق إلى الفضاء مع الممثل ويليام شاتنر على متن مركبة تشغِّلها شركة بلو أوريجين المملوكة للملياردير جيف بيزوس.

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وأشار التقرير إلى أن الطائرة تحطمت في مقاطعة ساسكس، وأن دي فريس ورجلا آخر يدعى توماس فيشر لقيا حتفهما. وقالت شبكة (سي.بي.إس) إن إدارة الطيران الاتحادية تجري تحقيقات في الحادث.


وكتبت بلو أوريجين على تويتر "يعتصرنا الحزن لسماع نبأ وفاة جلين دي فريس المفاجئة. كان سببا في قدر كبير من الحياة والطاقة لفريق بلو أوريجين بأكمله ولزملائه في الطاقم".

 

المصدر - البيان 

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