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الأربعاء، 28-02-2024 11:33 ص

وفاة رجل بلدغة 'وحش هيلا' في امريكا

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الوكيل الإخباري - أفادت تقارير أن رجلا من كولورادو الأميركية توفي بعد 4 أيام فقط من تعرضه للدغة سحلية تعرف بـ"وحش هيلا"، كان يعتني بها كحيوان أليف في منزله.

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ويقال إنه بدأ يتقيأ ويواجه صعوبة في التنفس في غضون دقائق من اللدغة.

 

وعلى الرغم من نقله إلى المستشفى ووضعه على أجهزة دعم الحياة، إلا أن الضحية توفي بعد أقل من أربعة أيام.

وتعرف "وحش هيلا" بأنها سحلية صغيرة يبلغ طولها نصف متر وموطنها الأصلي ولاية سونورا في جنوب غرب الولايات المتحدة والمكسيك.

وتحظى السحلية باهتمام عشاق الزواحف، نظرا لملمسها المتعرج المميز وجلدها المتموج باللونين الأسود والبرتقالي، وكونها تبدو أليفة كالفئران الصغيرة.

ومع ذلك، يحمل لعاب السحلية العديد من الإنزيمات السامة القاتلة.

وعلى الرغم من عدم وجود مضاد للسم، نادرا ما تؤدي اللدغات إلى أكثر من موجة قصيرة نسبيا من الألم، وكذلك التورم ونوبات الغثيان والضعف. 

 

روسيا اليوم 

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