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الأربعاء، 12-04-2023 06:34 ص

وفاة رجل تحت أنقاض بئر منهار في المغرب

و


الوكيل الاخباري - توفي رجل يبلغ من العمر 37 عاما، في حادث انهيار بئر بإقليم زاكورة جنوبي المغرب، حسبما أفاد مصادر.

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ووقع الحادث في بئر كان يحفرها الضحية في دوار أكموضن التابع لجماعة وقيادة تانسيفت بإقليم زاكورة، وأعاد إلى الأذهان مأساة الطفل ريان الذي توفي عن عمر 5 سنوات، بعد سقوطه داخل بئر في إقليم شفشاون شمالي المغرب، في فبراير من العام الماضي.


وكشفت تقارير صحفية أن العمل تواصل لنحو 12 ساعة من أجل إنقاذ الرجل، علما أن أعمال الحفر في البئر وصلت إلى عمق 12 مترا.


إلا أن المهمة الصعبة انتهت بانتشال جثمان الضحية، وفق المصدر.
وكان موقع "هسبريس" الإخباري قال إن أعمال الحفر لإنقاذ الرجل توقفت بعد انهيار مفاجئ للبئر.

 

سكاي نيوز


 




 

 


 

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