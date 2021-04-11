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الأحد، 11-04-2021 02:07 م

داخل بستانهما

وفاة رجل وزوجته بصاعقة رعدية شمالي العراق

حج
محافظة دهوك


الوكيل الإخباري - أعلنت شرطة محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق، اليوم الأحد، أن رجلا وزوجته توفيا بصاعقة رعدية الليلة الماضية.

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وقال المتحدث باسم شرطة دهوك هيمن سليمان في تصريح نقله موقع مديرية شرطة المحافظة، إن "رجلا يبلغ من العمر 59 عاما، وزوجته 47 عاما، لقيا حتفهما داخل بستانهما في قرية (گيرگاش) في قضاء العمادية شمالي المحافظة".


وأضاف: "لم تتم ملاحظة آثار إطلاق نار أو كدمات على جسديهما، وتعرضا لصاعقة رعدية لأن المنطقة شهدت مساء أمس أمطارا وصواعق رعدية بشكل كثيف".
ويوم أمس شهدت بعض مدن إقليم كردستان العراق عواصف رعدية على مدى ساعات الليل.

 

المصدر : روسيا اليوم

 

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