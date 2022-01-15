السبت 15-01-2022
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السبت، 15-01-2022 03:59 م

وفاة رضيع بجرعة بنج في مصر

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الوكيل الإخباري - لقي رضيع عمره 21 يوما مصرعه جراء جرعة بنج بمستشفى خاص في مدينة السادات بالمنوفية قبل إجراء عمل جراحي له.

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وأفاد موقع "القاهرة 24" بأن والد الطفل الرضيع وثق الواقعة بالفيديو لإثباتها.

 

واتهم والد الطفل طبيب التخدير بالتسبب في وفاته بعد تعرضه لجرعة بنج زائدة قبل العملية.

وكشف مصدر طبي في مديرية الصحة بالمنوفية أن لجنة من العلاج الحر تفقدت المستشفى للوقوف على تداعيات الواقعة.

 

لبنان 24 

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