وفاة سائق صهريج غاز مسال بحادث تدهور على "الصحراوي"

الوكيل الإخباري - توفي سائق صهريج مخصص لنقل الغاز المسال، مساء أمس الثلاثاء، إثر حادث تدهور، وقع على الطريق الصحراوي، منطقة المحمدية.

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وقال النقيب عامر الصمادي من غرفة عمليات الدوريات الخارجية، إن الصهريج كان يحمل 32 طناً من الغاز المسال، منوهاً إلى أنه نتج عن الحادث وفاة السائق وإغلاق جزئي للطريق .



وأضاف الصمادي، خلال التقرير المروري الصباحي، اليوم الاربعاء، أنه تم التعامل مع حادث تدهور تريلا على طريق الحسا باتجاه عمان، ونتج عن الحادث إصابتين.



وأشار إلى أن مجموعات الدفاع المدني تواجدت بمكان الحادث وتم نقل المصابين الى المستشفى.

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