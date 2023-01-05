الخميس 05-01-2023
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الخميس، 05-01-2023 09:45 ص

وفاة سيدة وإصابة 145 شخصاً بالتسمم في الجزائر

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الوكيل الإخباري - تعرض 145 شخصا لتسمم غذائي، توفيت بينهم امرأة، إثر تناولهم لحلويات غير صالحة بمدينة مقرة شرق البلاد.

وجاءت الحادثة، بحسب مدير الصحة بولاية مسيلة، إثر تناول الضحايا لحلوى "ميلفاي" من أحد المحلات في المنطقة بداية الأسبوع الحالي.

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وأدت الحادثة، حسب المصدر ذاته، إلى تعرض 145 شخصا للتسمم ووفاة امرأة واحدة بعد مضاعفات.


وأورد الصحيفة ذاتها، أن باقي المصابين غادروا المستشفى بعد تماثلهم للشفاء وتقديم العلاج لهم، كاشفا أن الجهات المختصة، فتحت تحقيقا لمعرفة أسباب الحادثة.

 

البيان 

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