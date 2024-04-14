وفاة شاب أضرم النار بنفسه إثر خلاف مع الشرطة في تونس

الوكيل الإخباري - توفي شاب بعدما أضرم النار في نفسه اثر خلاف مع عناصر الشرطة بمحافظة القيروان في وسط تونس ,

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ووفق وكالة فرانس برس، قال منصور السالمي إن ابنه ياسين السالمي البالغ من العمر 22 عاما ويعمل في مجال البناء، أقدم يوم الثلاثاء على اضرام النار في نفسه "بعدما تدخل لفض خلاف بين شخصين آخرين ورجال الشرطة أمام مركز أمني" في منطقة بوحجلة الزراعية الفقيرة.



وتابع الوالد أن عناصر الشرطة هددوه بالتوقيف موضحا "عندما تدخل ابني قرّر رجال الشرطة توقيفه واحتجاجا على ذلك جلب البنزين وسكب على جسده وأضرم النار".



وأضاف "أعلموني بالوفاة في مستشفى الحروق البليغة بتونس العاصمة وسأحتج للمطالبة بحق ابني".



وتعذر الحصول على رد من وزارة الداخلية التونسية.

لبنان 24