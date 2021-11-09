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الثلاثاء، 09-11-2021 03:29 م

وفاة شاب بسقوط قارمة محل عليه في إربد

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الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات-أكد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، وفاة شاب اثر سقوط "قارمة" محل تجاري عليه في منطقة كفرسوم بمحافظة إربد.

وقال المصدر أنه وأثناء تركيب الشاب "للقارمة" وقع من أعلى السلم وسقطت عليه القارمة، وتم نقله إلى المستشفى الا انه فارق الحياة.

وقال شهود عيان ان الشاب المتوفي من خارج البلدة ويبلغ من العمر 17 عاماً ، ويعمل في مجال تركيب اللوحات الاعلانية . 

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