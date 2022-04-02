وفاة شاب في مصر سقط من الدور السادس خلال ظروف غامضة

الوكيل الإخباري - توفي شاب مصري، يوم الجمعة، بمحافظة بورسعيد، بعد سقوطه من شرفة منزله خلال ظروف غامضة.



وذكر موقع «بوابة الأهرام» أن الشاب الثلاثيني، الذي يسكن في الدور السادس بأحد أحياء بورسعيد، لقي مصرعه على الفور إثر نقله إلى المستشفى السلام.

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وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق، وتلقى اللواء حسني عبد العزيز، مدير أمن بورسعيد، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة الضواحي بالواقة.



وانتقلت وحدة مباحث القسم إلى موقع الحادث لبيان أسباب السقوط وما إذا كان هناك شبه جنائية من عدمه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك.

وجارٍ التحري حول الواقعة وسؤال أهل الضحية عن السبب الرئيس لسقوطه وانتداب الطبيب الشرعي لذلك.

البيان

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