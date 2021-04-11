وفاة شاب واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة داخل نفق في الكرك

الوكيل الإخباري- قال الناطق الإعلامي بإسم مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني الكرك وبإسناد من فريق الانقاذ المائي والجبلي التابع لمركز شهداء البحر الميت في مديرية البلقاء تعاملت فجر اليوم مع وفاة شخص يبلغ من العمر (٢٥) عاما واصابة ستة اخرين اثر انهيار أتربة عليهم داخل نفق بمنطقة الغور الصافي.

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وبين الناطق الاعلامي أن كوادر الدفاع المدني عملت على إزاحة الردم وتحرير الوفاة باستخدام المعدات المتخصصة بمثل هذه الحوادث بينما قامت فرق الاسعاف بإخلاء الوفاة ونقل الإصابات إلى مستشفى الغور الصافي الحكومي وحالتهم العامة متوسطة .