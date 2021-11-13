السبت 13-11-2021
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السبت، 13-11-2021 09:44 ص

وفاة شخصين وإصابة 17 بحادث تصادم على طريق مكة جدة

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الوكيل الإخباري - أودى حادث تصادم شنيع وقع على طريق مكة المكرمة - جدة السريع في السعودية إلى وفاة شخصين وإصابة 17 آخرين بإصابات مختلفة.

وتفصيلا، تلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عند الساعة الثانية والنصف من صباح الجمعة بلاغا من غرفة العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق مكة المكرمة - جدة السريع وتحديدا أمام مركز الإيواء، حيث جرى فور تلقي البلاغ توجيه خمس فرق إسعافية إلى الموقع.

وأوضح المتحدث باسم هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان، أنه حين وصول أول فرقة للموقع تبين وجود حالتي وفاة و9 إصابات خطرة و8 إصابات بسيطة، حيث تم على الفور تقديم العناية الإسعافية للمصابين، فيما نُقلت إصابة خطرة إلى مستشفى الحرس الوطني القريب من الموقع ونقلت بقية الإصابات إلى مستشفى النور التخصصي ومستشفى الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة.

المصدر - البيان 

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