وفاة شخصين وإصابة 3 آخرين إثر حادث تصادم في معان

الوكيل الاخباري - تعاملت فرق الإسعاف والإنقاذ في مديرية دفاع مدني معان مع حادث تصادم وقع ما بين ثلاث مركبات في منطقة المحمدية ،نتج عنه وفاة شخصين وإصابة (3) آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .



ووفق مصدر امني لموقع الوكيل الاخباري قامت فرق الإسعاف بتقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى معان الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة.

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