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الخميس، 15-06-2023 11:17 ص

وفاة طالبة تمريض في مصر بظروف غامضة

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الوكيل الإخباري- بعد العثور على جثة طالبة التمريض عبير الشافعي  في مصر   غارقة  ، سيطر الحزن علي أهالي قرية مليج بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية .

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وبالتفاصيل ، اختفت الطالبة بمعهد تمريض المنوفية الفرقة الخامسة بمدينة شبين الكوم وقام أهل الفتاة بتقديم بلاغ في قسم شرطة مركز شبين الكوم قرية مليج بعد اختفاء الطالبة بيومين، وبعد ما تم رفع صور كثيرة لها على موقع تواصل اجتماعي “فيسبوك” من أجل البحث عنها، كما قامت قوات الأمن بفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من منزل الفتاة ومن هنا جاءت الفاجعة الكبرى حيث عثروا على جثمانها غارقة في بحر شبين الكوم.

جهود مكثفة قام بها الأهالي بمعاونة قوات الأمن حيث تم فحص كاميرات المراقبة لتتبع سير خط الطالبة المختفية حتي كانت المفاجأة التي كشفتها كاميرات المراقبة بقيام الطالبة بإلقاء نفسها ببحر شبين الكوم.


حالة من الصدمة انتابت جميع اهالي القرية عقب العثور علي جثمان الطالبة بالقرب من منطقة القاصد ببحر شبين الكوم، حيث تبين وفاتها غرقا.


وتم انتشال الجثمان وإيداعه مستشفي شبين الكوم من أجل إنهاء إجراءات الدفن وتسليم الجثمان لأهله وسط حالة من الحزن.

 

صدى البلد 

 

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