وفاة طالب أثناء حصة الأنشطة الرياضية في مصر

الوكيل الإخباري - شهدت مدرسة كمال غز الثانوية التابعة لإدارة منيا القمح التعليمية بمحافظة الشرقية اليوم، حادثا مفجعا تمثل في وفاة الطالب "يوسف يحيى فتوح وهدان" الطالب بالصف الأول الثانوي، وذلك خلال حصة الأنشطة الرياضية، وذلك عقب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، وتم نقله إلى المستشفي ولكنه فارق الحياة وسط حالة من الحزن التي سادت بين زملائة وأهالي القرية.



وأعرب الأهالي عن بالغ حزنهم لوفاة الفقيد، والذي كان يتمتع بحسن الخلق والطيبة والإلتزام وحب العلم والمعرفة بحسب شهادة زملائه وأقرانه بالمدرسة، ومن المقرر تشييع الجثمان عقب أداء صلاة الجنازة عليه بمسجد السنية.

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