وفاة طفلة ضرباً على يد أحد أقاربها في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ 25/8/2021 أُسعفت للمستشفى طفلة تبلغ ثلاث سنوات من العمر من منزلها في مدينة الزرقاء بسبب السقوط حسب الادعاء .
واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال جمع الاستدلالات والتقارير الطبية تبين تعرض الطفلة للضرب ما ادى لوفاتها، وأُلقي القبض على شخص قريب لها قام بضرب الطفلة اثناء وجوده داخل المنزل ، واعترف بذلك وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد.
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