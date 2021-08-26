وفاة طفلة ضرباً على يد أحد أقاربها في الزرقاء

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام إنه بتاريخ 25/8/2021 أُسعفت للمستشفى طفلة تبلغ ثلاث سنوات من العمر من منزلها في مدينة الزرقاء بسبب السقوط حسب الادعاء .



واضاف الناطق الاعلامي انه من خلال جمع الاستدلالات والتقارير الطبية تبين تعرض الطفلة للضرب ما ادى لوفاتها، وأُلقي القبض على شخص قريب لها قام بضرب الطفلة اثناء وجوده داخل المنزل ، واعترف بذلك وجرى توديعه لمدعي عام محكمة الجنايات الكبرى والذي قرر توقيفه 15 يوماً عن تهمة القتل القصد.

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