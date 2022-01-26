الخميس 27-01-2022
الوكيل الاخباري

الامن العام : مئات المركبات علقت في الثلوج

عشرات المركبات عالقة على طريق المطار بسبب تراكم الثلوج وتعيق عمل آليات الأشغال - فيديو

الأمن العام يعلن حالة الطرق حتى الساعة 1 صباحاً - أسماء

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس

الاشغال تغلق طرقا احترازيا - اسماء

الكسبي: يمكننا رفع عدد الآليات للتعامل مع الحالة الجوية إلى 390 آلية

بلدية عجلون تتعامل مع إغلاقات الشوارع وتعمل على فتحها

إغلاق طريقي (اربد - عمان) في "ثغرة عصفور" بالاتجاهين وطريق (جرش - عجلون)

الفراية: الكهرباء والأكسجين والوقود والمياه متوفرة في المستشفيات

ترجيح امتلاء سد الوالة خلال المنخفض الجوي الحالي

الأربعاء، 26-01-2022 10:25 م

وفاة طفلة واصابة شقيقيها إثر حريق منزل في محافظة اربد

1202215184327418096274


الوكيل الاخباري - قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام بان كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني غرب اربد تعاملت اليوم مع حريق شب داخل  غرفة في شقة بالطابق الثاني بمنطقة شارع فلسطين دوار الماسورة , نتج عنه وفاة طفلة اثر تعرضها لحروق من الدرجة الثالثة وإصابة شقيقيها بضيق في التنفس إثر استنشاقهما الغازات المنبعثة من الحريق .

وأضاف الناطق الإعلامي بان فرق الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادث حيث عملت فرق الإطفاء على إخماد الحريق والسيطرة عليه بينما تولت فرق الإسعاف إخلاء الوفاة ونقل الاصابتين الى مستشفى الاميرة بسمة التعليمي ، والاصابات قيد العلاج؛ وتم فتح تحقيق بأسباب الحريق.

ودعا الناطق الإعلامي إلى ضرورة الاستخدام الآمن والسليم للمدافئ وتفقد الخراطيم الواصلة ما بين الاسطوانة وجسم المدفأة وعدم ترك المدفأة مشتعلة اثناء النوم وتوفير التهوية المناسبة بين الحين والآخر . 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
cb03c9a9b526a3b36f5add50dcc9fa67

الكويت.. وفاة عاملة منزلية حاولت النجاة من حريق

120222592143987961847

التعامل مع 1455 حالة إسعافية في 24 ساعة

AWN_69d72image_story

ضبط مركبة تسير بسرعة 185 كم /ساعة على الطريق الصحراوي

شرطة نجدة (1)

العثور على جثة رجل خمسيني داخل شاحنة في عمّان والأمن يحقق

160883

مصر..سيدة تخدر أبناءها وتلقيهم في المقابر

6e3606eaee

أمريكي يدخل إلى المستشفى حاملاً يده المقطوعة

أخبار متعلقة
120222592143987961847

التعامل مع 1455 حالة إسعافية في 24 ساعة