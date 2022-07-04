الإثنين 04-07-2022
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الإثنين، 04-07-2022 09:24 ص

وفاة طفلة 4 اعوام دهساً في المفرق

سييييي


الوكيل الإخباري - توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 أعوام، إثر حادث دهس، وقع مساء أمس الأحد، في محافظة المفرق. 

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وقال النقيب موفق الخطبا من غرفة عمليات ادارة السير، خلال التقرير المروري، على اذاعة الأمن العام، اليوم الاثنين، إن سبب الحادث يعود لعدم أخذ الحيطة والحذر من قبل السائق، وعدم الانتباه أثناء عبور الطفلة الشارع. 
 
وبيّن الخطبا أنه سُجل وفاة ثانية في منطقة البادية الوسطى، إثر حادث تصادم وقع بين مركبتين نتيجة تغيير المسرب. 
 
وأضاف، أنه سُجل خلال 24 ساعة الماضية 499 حادثاً مرورياً مختلفاً، نتج عنها وفاتين و 20 اصابة، منها 18 بسيطة و إصابتين حرجتين. 
 
 
 


 




 

 


 

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