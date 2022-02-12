الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 02:56 م

وفاة طفل جزائري شنقاً

image (4)


الوكيل الإخباري - وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات شنقاً بالمكان المسمى مشتة الزوابي بلدية الشيقارة، في ولاية ميلة الجزائرية.

وقال بيان للحماية المدنية بولاية ميلة: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان "الجمعة"، لنقل جثة طفل بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة".

اضافة اعلان


وأضاف البيان أن جثة الطفل وجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 متراً عن مقر سكنه العائلي.


وأكد البيان وجود  آثار الشنق حول الرقبة الطفل ،فيما يبقى السبب المحتمل هو حالة انتحار بواسطة سلك معدني مثبث على شجرة"


 واضاف البيان أنه تم إنزال جثة الطفل قبل وصول الإسعافات إلى المكان، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية .

 

البيان

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (6)

تلميذ يقتل والديه وشقيقه بسبب درجاته في إسبانيا

image (5)

مأساة طفل عراقي جرفته السيول

image (3)

القضاء المصري يصدر أسرع حكم في قضية هزت مصر

78-011343-people-displaced-california-wildfires-3

مصر.. اشتعال النيران 20 مرة في منزل وصاحبه يستغيث

406a8ca6-baac-46f7-9a79-820d886bfe5c_16x9_1200x676

مزقت جسد زوجها وأحرقته في بورتسودان

62066fdd4c59b70b2420737a

مصر.. الإعدام لقاتل ارتكب جريمة بشعة ليلة زفافه

أخبار متعلقة
Doc-P-916296-637799464455439138

انتحار رجل بإلقاء نفسه من مئذنة مسجد في الجزائر