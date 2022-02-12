وفاة طفل جزائري شنقاً

الوكيل الإخباري - وفاة طفل يبلغ من العمر 9 سنوات شنقاً بالمكان المسمى مشتة الزوابي بلدية الشيقارة، في ولاية ميلة الجزائرية.



وقال بيان للحماية المدنية بولاية ميلة: "تدخلت الوحدة الثانوية للحماية لسيدي مروان "الجمعة"، لنقل جثة طفل بمشتة الزوابي في بلدية الشيقارة".

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وأضاف البيان أن جثة الطفل وجدت ملقاة على الأرض وسط بستان يبعد حوالي 30 متراً عن مقر سكنه العائلي.



وأكد البيان وجود آثار الشنق حول الرقبة الطفل ،فيما يبقى السبب المحتمل هو حالة انتحار بواسطة سلك معدني مثبث على شجرة"



واضاف البيان أنه تم إنزال جثة الطفل قبل وصول الإسعافات إلى المكان، بحسب صحيفة "النهار" الجزائرية .

البيان