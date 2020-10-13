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الثلاثاء، 13-10-2020 09:27 ص

وفاة طفل دهسا من قبل شقيقه في اربد

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الوكيل الإخباري- تعاملت إدارة السير مع 330 حادثا مروريا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، منها 242 حادث في عمان نتج عنها 16 إصابة ووفاة واحدة، و88 حادثا في المحافظات نتج عنها 3 وفيات و5 إصابات من بينها حادث دهس لطفل يبلغ من العمر سنه ونصف في محافظة اربد من قبل شقيقه بالخطأ امام المنزل .

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ودعت إدارة السير الإخوة المواطنين إلى ضرورة تفقد محيط المركبة قبل بدء الحركة خصوصاً في ساحات المنازل والكراجات والانتباه للأطفال وإبقاءهم في مكان بعيد عن المركبات لحمايتهم خوفاً من تعرضهم لأي مكروه أو لحوادث الدهس لا قدر الله. 


 




 

 


 

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