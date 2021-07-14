الأربعاء 14-07-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل اغلاق مدرسة خاصة بعمان

وزارة التربية: التعليم بالمدارس الخاصة وجاهيا 100%

دودين عبر الوكيل: توجه حكومي نحو عملية رقابية ووقائية صارمة

الاوقاف تواصل فعاليات مبادرة التماسك المجتمعي بالمفرق

الملك يعزي الرئيس العراقي بضحايا الحريق المأساوي

العراق يتجه إلى الإغلاق الشامل إثر تصاعد إصابات كورونا

وزير الأشغال يلتقي رئيس سلطة إقليم البترا

تفاصيل جديدة حول منشور الفيسبوك الذي تسبب بفصل طالبة من الجامعة الأردنية

الضمان : صرف مستحقات بدل التعطل اعتباراً من الخميس

الأرصاد تحذر من موجة حارة جداً

الأربعاء، 14-07-2021 09:38 م

وفاة طفل عربي اختناقاً بحافلة في عجمان

هايس 2021


الوكيل الإخباري - توفي طفل من الجنسية العربية اختناقا داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب في إمارة عجمان بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات، وفق ما أظهرته التحقيقات في شرطة عجمان.

وصرح مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبد الله سيف المطروشي أن بلاغاً ورد من مستشفى أمينة بإمارة عجمان يفيد باستقباله طفلاً تم احضاره من مركز للتعليم، عربي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام وثمانية أشهر بحالة صحية سيئة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة.

اضافة اعلان


وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أنه بالتحقيق مع العاملين في المركز ومعاينة الحافلة، تبين أن مشرفة الحافلة غفلت عن انزال الطفل الى المركز بسبب عدم انتباهها له نائما في الحافلة، وقد تبين غيابه بعد مرور 4 ساعات عندما لاحظت المشرفة في المركز وجود حقيبته دون تواجده خلال فترة الغداء ظهراً، وبالبحث عنه وجدوه في حالة مرضيه سيئه في الحافلة، فتوجهوا به إلى المستشفى بعد عجزهم عن اسعافه في المركز.


وبوصوله للمستشفى توفى الطفل نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة، وعليه تم تحويل القضية للنيابة العامة.


وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي أن التحقيقات أظهرت أن المركز يعمل بنشاط مخالف لما هو مسجل في الرخصة التجارية التي تبين أنها منتهية منذ اكثر من سنة، وأمرت النيابة العامة في عجمان بتوقيف كل من مديرة المركز والمشرفة وسائق الحافلة على ذمة القضية، بتهمة التسبب في وفاة الطفل.


ودعا مدير عام العمليات الشرطية إلى ضرورة الحذر ومتابعة ومراقبة الأطفال اينما وجدوا سواء في المنزل أو خارجه او في المراكز الصيفيه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا، محذرا من العواقب الوخيمة جراء الاهمال والتسبب بوقوع الضرر على الأطفال.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
505725Image1

فاجعة في مصر .. قتلت طفلا وتناولت الطعام مع والدته بدم بارد

720218122454485357766 (1)

وفاة وإصابة 10 آخرين في حادث تصادم بإربد

alkompis-001806201511-1626173503

حادثة تهز السويد.. ترمي بنفسها وطفليها أمام القطار

60ed48424c59b73fc5652ed9.e1b33400

مصرع شخصين وإصابة آخرين جراء اصطدام حاملة جنود مدرعة بحافلة ركاب في روسيا

138872Image1-1180x677_d

صاعقة برق أودت بحياة 11 هندياً خلال التقاط صور سيلفي - فيديو

1aa2c8b568dec53c28a0b46bd5fe8131

السعودية تنفذ حكم الإعدام في حق أحد مواطنيها قتل مصريًا طعنًا بسكين

أخبار متعلقة
505725Image1

فاجعة في مصر .. قتلت طفلا وتناولت الطعام مع والدته بدم بارد

1

وفاة طفل غرقاً بمسبح في إربد

الامن

تفاصيل صادمة حول مقتل طفل على يد والديه بعمان

ffff

وفاة طفل وإصابة شقيقه بعد سقوط سقف منزل في الأغوار الجنوبية

1-1279666

وفاة طفل بلدغة أفعى في إربد

60ccfa8b4c59b71f131cafca

بيرو.. مصرع 17 شخصا جراء سقوط حافلة في وادٍ