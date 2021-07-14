وفاة طفل عربي اختناقاً بحافلة في عجمان

الوكيل الإخباري - توفي طفل من الجنسية العربية اختناقا داخل حافلة تابعة لأحد مراكز تنمية المواهب في إمارة عجمان بعد تركه نائما دون الانتباه له لمدة 4 ساعات، وفق ما أظهرته التحقيقات في شرطة عجمان.



وصرح مدير عام العمليات الشرطية بشرطة عجمان العميد عبد الله سيف المطروشي أن بلاغاً ورد من مستشفى أمينة بإمارة عجمان يفيد باستقباله طفلاً تم احضاره من مركز للتعليم، عربي الجنسية ويبلغ من العمر ثلاثة أعوام وثمانية أشهر بحالة صحية سيئة، ليتبين بعدها أنه فارق الحياة.

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وأضاف مدير عام العمليات الشرطية أنه بالتحقيق مع العاملين في المركز ومعاينة الحافلة، تبين أن مشرفة الحافلة غفلت عن انزال الطفل الى المركز بسبب عدم انتباهها له نائما في الحافلة، وقد تبين غيابه بعد مرور 4 ساعات عندما لاحظت المشرفة في المركز وجود حقيبته دون تواجده خلال فترة الغداء ظهراً، وبالبحث عنه وجدوه في حالة مرضيه سيئه في الحافلة، فتوجهوا به إلى المستشفى بعد عجزهم عن اسعافه في المركز.



وبوصوله للمستشفى توفى الطفل نتيجة نقص الأكسجين وارتفاع درجة الحرارة في الحافلة، وعليه تم تحويل القضية للنيابة العامة.



وأوضح العميد عبد الله سيف المطروشي أن التحقيقات أظهرت أن المركز يعمل بنشاط مخالف لما هو مسجل في الرخصة التجارية التي تبين أنها منتهية منذ اكثر من سنة، وأمرت النيابة العامة في عجمان بتوقيف كل من مديرة المركز والمشرفة وسائق الحافلة على ذمة القضية، بتهمة التسبب في وفاة الطفل.



ودعا مدير عام العمليات الشرطية إلى ضرورة الحذر ومتابعة ومراقبة الأطفال اينما وجدوا سواء في المنزل أو خارجه او في المراكز الصيفيه خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة صيفا، محذرا من العواقب الوخيمة جراء الاهمال والتسبب بوقوع الضرر على الأطفال.