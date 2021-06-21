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الإثنين، 21-06-2021 09:54 ص

من جنسية عربية

وفاة عاملين إثر حريق ' محل قهوة ' بالبلقاء

دفاع
أرشيفية


الوكيل الإخباري - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، العقيد عامر السرطاوي، أن كوادر الإطفاء والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء تعاملت فجر اليوم الاثنين، مع حريق شب في محل قهوة بمنطقة شارع الأردن .

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ولفت السرطاوي في تصريح وصل " الوكيل الإخباري" ، أنه نتج عنه وفاة عاملين من إحدى الجنسيات العربية إثر تعرضهما لحروق بالغة في مختلف أنحاء الجسم، حيث قامت فرق الإطفاء بإخماد الحريق والسيطرة عليه .

 

وزاد " عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتان إلى مستشفى الأمير حسين الحكومي، وتم فتح تحقيق بالأسباب الرئيسية للحريق" .

 




 

 


 

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