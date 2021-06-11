الجمعة 11-06-2021
الوكيل الاخباري

إصابتان بإطلاق نار في عمان

المستقلة للانتخاب: 3 دنانير و62 قرشاً تكلفة الناخب الواحد بانتخابات 2020-وثيقة

وفيات الجمعة 11/6/2021

مخالفات لأوامر الدفاع المنصوصة اليوم الجمعة في عمان -صور

المملكة تدين استهداف مليشيات الحوثي مدينة خميس مشيط السعودية

أجواء معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة اليوم وغدًا

مصر تحذر إثيوبيا من أي إجراءات أحادية

مصر وفرنسا تجريان تدريبات جوية مشتركة

أفريقيا على شفا موجة جديدة من كورونا

مقاطعة أونتاريو الكندية تسجل 540 إصابة جديدة بكورونا

الجمعة، 11-06-2021 08:53 ص

وفاة عروسين بعد انقلاب سيارة الزفاف في مصر

مصر


الوكيل الإخباري - لقي عروسان مصريان مصرعهما، مساء الخميس، إثر انقلاب سيارة الزفاف في ترعة مياه في إحدى المحافظات في دلتا مصر.

اضافة اعلان

ووفقا لصحيفة "اليوم السابع" المحلية، فإن الأجهزة الأمنية في مصر، تلقت بلاغا يفيد بانقلاب سيارة في ترعة مياه المشروع أمام "عزبة صيام"، التابعة لقرية "طحلة بردين" في دائرة مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية شمالي مصر.


وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن والإسعاف توجهت إلى موقع الحادث، ليتبين مصرع العروسين وشقيقة العروس.


وجرى انتشال جثمان العروس وشقيقتها، فيما يواصل رجال الإنقاذ جهود البحث عن جثة العريس.


وحرر محضر في الواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

سبوتنيك عربي


 




 

 


 

إقرأ ايضا
نارر

إصابتان بإطلاق نار في عمان

1034085344

جريمة تهز بغداد.. مسن يقتل حفيده الرضيع

فففف

وفاتان أحدهما رضيع في حادث إطلاق نار في ولاية فلوريدا

ب

روسيا .. ذهبت إلى حفل وتركت رضيعها يموت جوعاً وشقيقته تنجو بمعجزة

ط

مصرية ترمي جثمان رضيعها في القمامة والسبب صادم

bursa-teleferik-1

الناجي الوحيد من حادث سقوط عربة تليفريك في إيطاليا يخرج من المستشفى- فيديو

أخبار متعلقة
ط

مصرية ترمي جثمان رضيعها في القمامة والسبب صادم

مصر

حكم رادع في قضية محاولة قتل حفيدة فنانة مصرية شهيرة

5be9903ed437500e6d8b458e

ارتفاع عدد وفيات مجزرة 'أبو حزام' إلى 12 وفاة في مصر

الدفاع المدني

انقاذ طفلة بعد تعرضها للاختناق في مادبا

201907221040314031

مصرع 3 شباب غرقا بمصيف في مصر

مصر

مصر.. انقلاب عربتي قطار ركاب قبل سفره