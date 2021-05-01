السبت 01-05-2021
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السبت، 01-05-2021 09:31 م

وفاة عروسين مصريين اختناقاً بالغاز في الفيوم

زوجان


الوكيل الإخباري - في حادث متكرر توفي زوجان مصريين اختناقا بالغاز في شقتهما الواقعة في قرية "العجميين" التابعة لمركز أبشواي، بمحافظة الفيوم.

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وتلقت الجهات الأمنية إخطاراً من مأمور مركز شرطة أبشواي مفاده ورود بلاغ من أهالي منطقة شربا بقرية العجميين بالعثور على جثتي زوجين متزوجين حديثاً داخل مسكن الزوجية بعدما تسرب غاز من الأسطوانة الموصلة بالسخان تسبب في وفاتهما في الحال.


تم نقلهما إلى مستشفى أبشواي العام، وتم تحرير المحضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة، صرحت بدفن الجثامين، عقب مناظرة الطب الشرعي لهما.

 

البيان


 




 

 


 

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