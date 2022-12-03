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السبت، 03-12-2022 11:57 ص

وفاة عروسين مصريين بعد يومين من زواجهما

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الوكيل الإخباري-توفي عروسان مصريان  اختناقا بالغاز بعد زوجهما بيومين.

وخيم الحزن على أهالي قرية دلجا بمحافظة المنيا في مصر، بعد وفاة عروسين اختناقا بالغاز لم يمض على زفافهما سوى يومين.

وكشفت وسائل إعلام مصرية بأن أمن المنيا، تلقى إخطارا من عمليات النجدة، يفيد بإصابة زوجين بغيبوبة تامة ونقلهما إلى مستشفى دير مواس التخصصي.

وذكرت أن كلا من "جمال م. ع." 27 سنة، وزوجته "زينب ع. م." 17 سنة، وصلا إلى المستشفى في غيبوبة تامة وتوفيا هناك، على خلفية استنشاقهما غاز ثاني أكسيد الكربون في حمام الشقة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الحادثة.

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