وفاة عروس بريطانية قبل زفافها بأيام قليلة نتيجة سقوطها من فوق ثور

الوكيل الإخباري - توفيت فتاة بريطانية قبل حفل زفافها بأيام قليلة بعد سقوطها من فوق ثور كان يسير بسرعة ويقفز وهي تجلس أعلاه، فسقطت على الأرض و أصيبت بكسر مضاعف وتوفت في الحال.



وكانت الفتاة تدعي جيسيكا البالغة من العمر 26 عاما، تستعد في الأيام الأخيرة لحفل زفافها، وكانت تضع اللمسات الأخيرة للاستعداد لحفل الزفاف إلا أنها لم تتمكن من حضوره وكان خبر الوفاة كالصاعقة على رأس والديها.



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وأصيبت عائلة جيسيكا بحالة صدمة كبيرة بعد علمهم بوفاة الشابة بعد سقوطها من على ثور كان يسير بها بسرعة كبيرة و كانت تريد أن تخوض تلك التجربة غلا أنها لم تكن تتوقع أنها ستتسبب في إنهاء حياتها .





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