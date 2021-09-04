وفاة عريس خليجي ليلة زفافه تشعل مواقع التواصل - تفاصيل مؤثرة

الوكيل الإخباري - هزّت حادثة مؤلمة شبكات التواصل الاجتماعي في الخليج ، إثر وفاة عريس عُماني في ليلة زفافه، في بلدة الغريين بولاية المضيبي، التابعة لمحافظة شمال الشرقية في سلطنة عمان.





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ونعى رواد "تويتر" العريس الراحل ليقظان بن حامد بن منصور الرواحي الذي تصدّر اسمه "ترند" موقع التغريدات، إثر وفاته نتيجة سكتة قلبية دهمته في "كوشة العريس".





العريس اليقظان بن حامد بن منصور الرواحي وافته المنية وهو بلبس الفرح ليلة زفافه على من اختارها قلبه فتحول الفرح إلى عزاء فسبحان الله ،، "لله الأمر من قبل ومن بعد "



خالص التعازي والمواساة لأسرته

وإنا لله وإنا إليه راجعون





ومن أبرز التغريدات المتداولة حول الحادثة المُحزنة: "قبل ساعتين نباركله والحين نترحم عليه".









المصدر- لبنان 24