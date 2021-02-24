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الأربعاء، 24-02-2021 02:14 م

في منطقة الصدر

وفاة عشريني بعيار ناري في الكرك

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مديرية الأمن العام


الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، اليوم الأربعاء، في منطقة المرج الواقعة وسط محافظة الكرك، إثر إصابته بعيار ناري بالصدر.

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وقال رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور حسن الهواري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب وصل إلى المستشفى متوفيا بسبب نزيف دموي حاد نتيجة تهتك القلب والرئة اليسرى.

 

المصدر : بترا

 

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