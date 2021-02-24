وفاة عشريني بعيار ناري في الكرك

الوكيل الإخباري - توفي شاب عشريني، اليوم الأربعاء، في منطقة المرج الواقعة وسط محافظة الكرك، إثر إصابته بعيار ناري بالصدر.

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وقال رئيس قسم الطب الشرعي في مستشفى الكرك الحكومي الدكتور حسن الهواري لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الشاب وصل إلى المستشفى متوفيا بسبب نزيف دموي حاد نتيجة تهتك القلب والرئة اليسرى.

المصدر : بترا

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