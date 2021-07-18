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الأحد، 18-07-2021 09:31 ص

وفاة مأساوية لعروس مصرية بعد شرائها فستان الزفاف

عروس


الوكيل الإخباري - في واقعة مأساوية توفيت عروس مصرية عقب عودتها من شراء فستان الفرح، حيث كان مقرراً أن يكون ثاني أيام عيد الأضحى المبارك هو يوم زفافها، لكن العروس لقيت مصرعها في حادث مروري وبصحبتها فستان الزفاف.

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وفي التفاصيل  التي نشرتها صحيفة "الوطن" المصرية، عندما بدأت العروس "علا السعيد"، 23 عاماً، التحضيرات النهائية لحفل زفافها، واتفقت مع خطيبها على أن يشتريا فستان الزفاف، وذهب برفقتهما شقيقتها وشقيقة خطيبها، واختارت العروس فستان الفرح  ثم خرجوا واستقلوا سيارة أجرة متوجهين من مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ إلى قريتهم، لكن السيارة انقلبت بهم في مجرى مائي  بالقرب من محطة قطار قرية سنهور.


وحاول المارة إخراج المتواجدين في السيارة، ونجا الجميع إلا العروس التي حضنتها شقيقتها وهي تصرخ قائلة: "أختي ماتت، أختي هنزفها للجنة بدل لعريسها".
وأدرك المتواجدون في مكان الحادث أن المتوفاة عروس كانت تستعد لزفافها بعدما وجدوا فستان فرح مغموراً بالمياه  فيما خيم الحزن على أهالي قريتي العروس والعريس بدلاً من الفرح الذي كانا سيشهدانه بعد أيام قليلة.

 

البيان


 




 

 


 

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