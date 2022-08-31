وفاة مأساوية لمسنة باحدى دور العجزة في أمريكا

الوكيل الإخباري-توفيت مسنة بعد أن قدم موظفو دار للعجزة في مدينة سان فرانسيسكو الأميركية سائل تنظيف الصحون بدلا عن عصيرهم المعتاد، وفقا لما ذكره موقع "KRON4" المحلي في البلاد .



وذكر الموقع أن 3 سيارات للإسعاف وصلت إلى مركز "أتريا بارك للمتقاعدين" في منطقة سان ماتيو، السبت، وفقا لقوات الإنقاذ المحلية في البلاد .





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وأكد المشرفون على المركز في بيان للموقع أن ثلاثة أشخاص نقلوا إلى المستشفى بعد أن "قدم لهم سائل تنظيف الصحون كعصير".



وتحدث الموقع إلى مارسيا كوتشين، ابنة غيرتود ماكسويل، 93 عاما، التي توفيت من جراء الحادث، وذكرت أن المركز اتصل بها ليعلمها أن والدتها في طريقها إلى المستشفى بعد تناولها مادة.



وقالت للموقع إن والدتها وصلت إلى المستشفى بقرح على فمها وحلقها والمريء، وذكرت أن المركز أخبرها بأن ما تناولته كان "محلولا قلويا للتنظيف يقضي على البروتينات"، ولم يكن بوسع الطاقم الطبي فعل أي شيء لمعالجة القروح، على حد تعبيرها.



وفي البداية اعتقد عمال الإسعاف أن المسنين المصابين بالخرف تناولوا السائل بمفردهم، لكن كوتشين استبعدت ذلك، قائلة إن ذلك يعتبر مستحيلا في وضع أمها الصحي.



وأوضحت أن "العديد من الأشخاص، مثل أمي، عليك أن تحمل الكأس إلى شفتيها وأن تقلب ما فيها في فمها كي تتمكن من الشرب".



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