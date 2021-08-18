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الأربعاء، 18-08-2021 08:55 ص

وفاة مسؤول روسي جراء سقوطه من قمة بركان

بركان


الوكيل الإخباري - لقي النائب عن مجلس مدينة جيليزنوغورسك الروسية، أندريه زاكالين، حتفه جراء سقوطه أثناء نزوله من قمة بركان كليوتشيفسكوي في كامتشاتكا بالشرق الأقصى الروسي.

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وأفاد نائب رئيس المجلس التشريعي لإقليم كراسنويارسك الروسي، ألكسي كوليش، اليوم الأربعاء، على حسابه في "تلغرام" بمصرع النائب في الحادث.


وقالت وسائل إعلام محلية روسية إن الحادث وقع أمس الثلاثاء وأسفر عن مصرع النائب ورجل آخر. وأوضحت أن الرجلين تعثرا أثناء نزولهما من النهر الجليدي و سقطا على بعد حوالي كيلومتر واحد. وضمت المجموعة السياحية أيضا 12 شخصا من مدن روسية مختلفة.


وقالت دائرة الطوارئ في إقليم كامتشاتكا إن مروحية إنقاذ من طراز "مي-8" توجهت صباح اليوم الأربعاء إلى مكان الحادث.

 

روسيا اليوم


 




 

 


 

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