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الأحد، 14-03-2021 06:59 م

وفاة معلمتين في حادث سير بعمان

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الوكيل الاخباري- مجدي الباطية -  نعى وزيرُ التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي، والأسرةُ التَّربويَّة،  المعلمتين من مدرسة صالحية العابد للبنات/ مديريَّة تربية لواء ماركا (سهير علي أحمد) و (رولا محمد محود عطية)، اللَّتان انتقلتا إلى رحمة الله اليوم إثر حادث سير مؤسف.
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وحول تفاصيل الحادثة قال الناطق الإعلامي في مديرية الأمن العام أن كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان تعاملت اليوم مع حادث تدهور  تعرضت له إحدى المركبات بمنطقة صالحية العابد، نتج عنه وفاة سيدتين وإصابة  أخرى بكسور وجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم .
 
حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابة ونقلها وإخلاء الوفاتين إلى مستشفى البشير الحكومي ، ووصفت حالة المصابة العامة بالبالغة .

 




 

 


 

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