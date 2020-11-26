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الخميس، 26-11-2020 10:14 ص

وفاة معلم أمام طلابه أثناء درس عن بعد في مدينة الدمام السعودية

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الوكيل الاخباري - توفي معلم يعمل في مدرسة أهلية في مدينة الدمام السعودية، الأربعاء، أثناء تدريس تلاميذه عن بعد.

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ونقلت صحيفة "عكاظ" المحلية، عن أحد زملاء المعلم الراحل قوله، فإن المعلم المنحدر من إحدى الجنسيات العربية سقط بشكل مفاجئ وهو يشرح درسا لطلابه عبر منصة "مدرستي" الإلكترونية التابعة لوزارة التعليم، ليفاجئ طلابه، الذين أبلغوا معلمين آخرين على الفور بما جرى، ليهبوا لنجدة زميلهم في منزله.

 


وأضاف أنه تم إبلاغ الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، وتم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.


ولم تتضح بعد أسباب وفاة المعلم الذي قضى في منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.

 

 

 

 

المصدر : سبوتنك





 




 

 


 

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