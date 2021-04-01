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وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الخميس، 01-04-2021 11:58 ص

إثر خلافات شخصية

وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

امن
مديرية الامن العام


الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ صباح اليوم لغرفة عمليات مديرية شرطة غرب اربد بتعرض شخص ثلاثيني للطعن من قبل شقيقه بواسطة أداة حادة.

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ولفت المصدر الأمني، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الجريمة جاءت إثر خلاف شخصي بينهما داخل المنزل ، حيث أُسعف المصاب للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما أجرى ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه.

 

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