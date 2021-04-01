وفاة مواطن على يد شقيقه في إربد

الوكيل الإخباري - أكد الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه ورد بلاغ صباح اليوم لغرفة عمليات مديرية شرطة غرب اربد بتعرض شخص ثلاثيني للطعن من قبل شقيقه بواسطة أداة حادة.

اضافة اعلان



ولفت المصدر الأمني، الخميس ، لـ"الوكيل الإخباري" ، أن الجريمة جاءت إثر خلاف شخصي بينهما داخل المنزل ، حيث أُسعف المصاب للمستشفى وما لبث أن فارق الحياة، فيما أجرى ضبط الجاني وبوشر التحقيق معه.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

