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الثلاثاء، 21-09-2021 09:15 ص

وفاة وإصابة 5 أشخاص بتصادم قطارين تابعين لشركة روسية في غينيا

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الوكيل الإخباري - لقي شخص واحد مصرعه وجرح خمسة آخرون نتيجة تصادم قطارين تابعين لشركة "روسال" الروسية للألمنيوم في غينيا.

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وأفاد موقع Guineematin الإخباري يأن الحادث وقع بضواحي العاصمة كوناكري، حيث توقف أحد القطارين المحملين بخام البوكسيت بسبب تعطل فني، وصدمه قطار آخر كان يسير في الاتجاه نفسه.


فيما نقلت إذاعة Fim FM عن مصادر لها أن الحادث وقع بسبب إخفاق قائدي القطارين في التواصل فيما بينهما.


وقالت السفارة الروسية في غينيا لوكالة "تاس" إن التصادم لم يخلف إصابات بين مواطنين روس.


وتعمل شركة "روسال" في غينيا منذ عام 2001 حيث تعد أحد أبرز المستثمرين الأجانب وتملك "روسال" في غينيا شركة "بوكسيت كيندي" ومجمع الخامات المعدنية للألمنيوم "فريغيا"، إلى جانب مناجم "ديان - ديان" للبوكسيت في منطقة بوكي غربي البلاد.

 

المصدر - البيان 

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