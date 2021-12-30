وفاة و 19 اصابة اثر 466 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع 466 حادثاً مرورياً في مختلف محافظات الأردن، نتج عنها 19 إصابة ووفاة شاب عشريني.

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وبين الخطبا، أن العاصمة عمّان شهدت 312 حادثاً مرورياً، نتج عنها 12 اصابة ، 10 منها بسيطة واصابة واحدة بليغة.