الخميس 30-12-2021
الوكيل الاخباري

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الخميس، 30-12-2021 09:18 ص

وفاة و 19 اصابة اثر 466 حادثاً مرورياً خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - قال النقيب موفق الخطبا، من غرفة عمليات إدارة السير المركزية، إنه تم خلال الـ 24 ساعة الماضية التعامل مع 466  حادثاً مرورياً في مختلف محافظات الأردن، نتج عنها 19 إصابة ووفاة شاب عشريني.

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وبين الخطبا، أن العاصمة عمّان شهدت 312 حادثاً مرورياً، نتج عنها 12 اصابة ، 10 منها بسيطة واصابة واحدة بليغة.


وأوضح، أنه سُجل في المحافظات 154 حادثاً مرورياً، نتج عنها 7 إصابات، 4 منها بسيطة و3 اصابات بليغة، إلى جانب وفاة شاب بحادث سير في العقبة.

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