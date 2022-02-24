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الخميس، 24-02-2022 09:15 ص

وفاة و13 إصابة بـ457 حادثا مروريا في المملكة

شرطة سير (3)


الوكيل الإخباري - تعاملت إدارة السير في مديرية الأمن العام خلال الـ24 ساعة الماضية مع 457 حادثا مروريا في مختلف مناطق المملكة.

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وقالت غرفة عمليات إدارة السير، اليوم الخميس، إنه نتج عن هذه الحوادث وفاة إثر حادث تدهور في محافظة المفرق، و13 إصابة في كافة المناطق.

 

وأضافت أن الحركة المرورية تشهد كثافة كبيرة على الطرق الرئيسية وعلى مداخل الأنفاق والجسور وخاصة في العاصمة عمان.

 

وأشارت إلى ضرورة التقيد بالارشادات المرورية وعدم الاصطفاف المزدوج والذي يسبب إعاقات في حركة السير.

 

وأكدت أن كوادرها متواجدة في مختلف المواقع وتعمل على تسيير الحركة المرورية.

 

 




 

 


 

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