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السبت، 02-10-2021 01:35 م

وفاة و5 إصابات بحادث تدهور في البلقاء

البلقاء


الوكيل الإخباري - تعاملت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء اليوم مع حادث تدهور مركبة بمنطقة العارضة باتجاه الغور، حيث نتج عن الحادث وفاة شخص وإصابة (5) اخرين بجروح ورضوض بمختلف أنحاء الجسم .

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 حيث عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ومن ثم نقلهم وإخلاء الوفاة الى مستشفى الاميرة ايمان الحكومي والإصابات قيد العلاج .


وتم فتح تحقيق مروري بالحادثة، وتهيب مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية بالسائقين الالتزام بقواعد السير وتجنب المخالفات المرورية الخطرة.

 

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